Что известно о главе войск беспилотных систем?

Командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ был назначен начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Чем известен генерал-полковник, и какие задачи перед ним стоят на новом посту, в материале «Рамблера».

Напомним, что в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос создания войск беспилотных систем прорабатывают Минобороны и Генштаб. В декабре было анонсировано их формирование. А уже в ноябре 2025 года в Вооруженных силах России были официально созданы войска беспилотных систем.

Сегодня президент Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны заявил о том, что новый род войск возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

«Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем», — отметил глава государства.

Биография

Денис Лямин родился 19 мая 1979 года в белорусском Слуцке в семье военнослужащего. Затем семья переехала в Чебаркуль Челябинской области.

Решив идти по стопам отца, Денис Лямин в 1996 году поступил в Челябинское высшее танковое командное училище, которое окончил с золотой медалью. Затем он получил диплом с отличием Общевойсковой академии Вооруженных сил. В 2017 году стал слушателем Военной академии Генерального штаба, которую также окончил с золотой медалью.

Карьера Лямина развивалась стремительно. После окончания училища с 2001 по 2005 год проходил службу в должностях командира взвода, роты, заместитель командира батальона, командир батальона. Затем был начальником штаба мотострелковой бригады, а в 2015 году возглавил 201-ю военную базу в Таджикистане – крупнейший зарубежный военный объект России, пишет «Московский комсомолец».

Уже в генеральском звании он занимал должности начальника штаба 58-й общевойсковой армии, командующего 22-м армейским корпусом Черноморского флота, а с июля по октябрь 2023 года – командующего 58-й армией. С октября 2023 года Лямин был начальником штаба Центрального военного округа. В 2025 году ему было присвоено звание генерал-полковника. Женат, есть сын и дочь.

Боевой опыт

В должности начальника штаба группировки «Центр» Денис Лямин непосредственно занимался вопросами применения беспилотных систем.

По данным Минобороны России, в июле 2026 года министру обороны Андрею Белоусову было доложено о том, что полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения беспилотных систем в составе группировки войск «Центр». И это «позволило более эффективно выполнять огневые задачи по поражению живой силы и техники противника».

Военный эксперт Алексей Живов обратил внимание на то, что Лямин прошел значительную часть боевого пути в ходе специальной военной операции и такой опыт может стать преимуществом при формировании нового рода войск, пишет «Пятый канал».

«Ответственно, потому что именно от работы войск беспилотных систем в конечном итоге зависит, как и когда закончится специальная военная операция. Потому что беспилотные системы сейчас и в обороне, и в наступлении оказывают решающее действие. От них наибольшие потери и в материальной части, и в людях, то есть это вот прямо самая важная отрасль», — пояснил он.

Что ждут от главы нового рода войск?

Главе войск беспилотных систем предстоит отстроить целую инфраструктуру, сделав плотную связку из управления, системы снабжения, подготовки кадров и стандартов интеграции дронов, пишет «Царьград».

Авторы популярного канала «Военная хроника» заметили, что перед Ляминым стоит непростая миссия и начинать работу ему нужно фактически сразу. Ожидается, что при нем будет реализован и проект полноценного процесса подготовки операторов беспилотников.

«Одна из главных его задач на посту командующего почти наверняка будет связана с внедрением гибких механизмов быстрой поставки и модификации прошивок/железа, поскольку во многом именно это определяет преимущество той или иной стороны на поле боя», - считают аналитики.

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны РФ, военкор Александр Сладков назвал Дениса Лямина настоящим «профессионалом, который даст развитие этому направлению».