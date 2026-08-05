В России назвали предположительных заказчиков покушения на убийство главы «Уралдронзавода»
Инициатором покушения на гендиректора оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимира Ткачука является Киев, объявивший террористическую войну, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что руководителям оборонных предприятий нужна персональная охрана, а спецслужбам — дополнительные ассигнования на профилактику.
«Адрес известен. Понятно, что инициатор этого — [президент Украины] Владимир Зеленский, который объявил террористическую войну и не скрывает этого. Должна ответить вся цепочка от исполнителя до заказчика. Я думаю, что и Зеленский в конечном итоге ответит за такие вещи, это будет ему предъявлено как обвинение», — сказал депутат.
По его словам, руководители и работники оборонных предприятий находятся в такой же опасности, как и военные на линии боевого соприкосновения — за ними буквально охотятся. Колесник призвал выделять отдельные ассигнования не только на физическую охрану, но и на профилактику терактов, включая работу с агентурой.
«Безопасность — это самое главное, все остальное не имеет смысла. Нужны для этого деньги — значит, надо дополнительно выделять. Если туристические объекты будут упакованы, а безопасность не обеспечена, какой в них смысл? Вот жизнь доказывает, что это так», — подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Предприятие производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».
Позже выяснилось, что под автомобиль было заложено взрывное устройство. Жертвой взрыва стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.