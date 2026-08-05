Украинцы обеспокоены новыми планами по мобилизации в ВСУ, ситуацию на берегах Днепра можно охарактеризовать как "вой и стон". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы РФ генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

В пророссийском подполье на Украине ранее сообщали ТАСС, что в стране поставили план перед сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) по мобилизации до 40 тыс. человек в ряды ВСУ ежемесячно. Кроме того, сейчас в ВСУ происходит беспрецедентный за все время конфликта аудит кадров. В пророссийском подполье связали это с попыткой решить поставленную Владимиром Зеленским задачу найти людей для продолжения боевых действий против РФ.

"Вой и стон стоит на берегах Днепра, как будто там поселилась собака Баскервилей. Украинцы рыдают в связи с очередными планами мобилизации. ТЦК гребут всех подряд: больных, многодетных, пенсионеров, инвалидов, чтобы накормить ненасытный Молох милитаристского киевского режима", - сказал Ивлев.

Собеседник ТАСС допустил, что после кадрового аудита ВСУ, задуманного недавно назначенным главнокомандующим Михаилом Драпатым, несмотря на истощенность мобилизационных ресурсов, "милитаристские аппетиты могут еще больше возрасти".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, ряд категорий военнообязанных утратили право на отсрочки от призыва и льготы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах, что иногда приводит к гибели потерпевших. Массовые нарушения в ходе мобилизации признал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который был вынужден констатировать, что насилие в военкоматах приобрело системный характер.