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Путин раскрыл одного из талантливых российских командиров

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность глава государства назначил Валерия Солодчука. От таком решении стало известно РИА Новости.

Путин раскрыл одного из талантливых российских командиров
© РИА Новости

Путин объявил, что Солодчук является одним из талантливых российских командиров. До этого последний был командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Солодчуку 54 года, он имеет звание генерал-полковника. Известность он приобрел как участник наступления на Киев в начале проведения спецоперации. Кроме того, генерал руководил операциями на харьковском направлении. Возглавлял группировку «Курск», которая отвечала за освобождение Курской области.

За годы службы Солодчук удостоен множества государственных и ведомственных наград. Так, он является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» 2-й, 3-й и 4-й степеней, ордена Кутузова, «За военные заслуги», медалей «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степени, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» 1-й , 2-й и 3-й степени, «За возвращение Крыма».