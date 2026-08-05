Путин назначил Валерия Солодчука главой службы тыла Минобороны России

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны России объявил о назначении Валерия Солодчука главой службы тыла.

По словам президента, все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках.

«По предложению министра обороны принято решение... В современных условиях это тоже боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с руководством Минобороны России. Он отметил, что совершенствование структуры МО продолжается исходя из опыта СВО.