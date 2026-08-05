Депутат Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании

Председатель партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что "Яблоко" ведет предвыборную кампанию на западные деньги. Такое мнение он высказал ТАСС в ЦИК РФ, где сегодня прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму.

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Политик выразил уверенность, что финансирование кампании "Яблока" идет из иностранных источников.

"Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями", - сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что "Яблоко" начало предвыборную кампанию с нарушений, "лишь бы до власти добраться". "Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша", - сказал он в ответ на просьбу оценить шансы "Яблока".

Центральная избирательная комиссия РФ в конце июля зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Яблоко" на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. При этом ЦИК исключил из списка двух человек: Егора Карпенкова (шел от Санкт-Петербурга) из-за наличия имущества в Италии и Олега Шабалина (от Ростовской области) из-за наличия гражданства Украины.