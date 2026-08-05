Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила инициативу молдавского посла во Франции Лорины Бэлтяну по сбору €25 тыс. на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага Молдавии с сюжетами Николая Гоголя, не пропущенными цензурой в XIX веке.

«Как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила», — сказала она в эфире Радио Sputnik.

Ранее правительство Молдавии призвало жителей страны сократить потребление электроэнергии вечером 4 августа из-за ожидаемого дефицита в энергосистеме.