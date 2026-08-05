Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что средства, которые западные страны направили на военную поддержку Киева, могли бы пойти на развитие Украины. По ее словам, на эти деньги страну можно было бы превратить в «технологический Дубай».

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— На те деньги, которые Западная Европа отправила на так называемую помощь киевскому режиму, можно было отстроить Украину до современного «европейского Дубая» — как минимум в технологическом понимании, — сказала официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.

Ранее она рассказала, что Североатлантический альянс и Европейский союз благодаря спонсорству Украины сами стали частью международной террористической сети. Кроме того, Захарова обратила внимание, что ранее эти объединения «декларировали нулевую толерантность к терроризму». Теперь же они позволяют «орудовать в центре Европы» террористической банде, которая захватила власть.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет. По его словам, Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, как Киев.