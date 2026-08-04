Дмитриев: миграционная система ЕС может "отразить" только здравый смысл

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что комментируя сообщения о миграционной политике Евросоюза, заявил, что она может "успешно отразить лишь здравый смысл".

"Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл", - написал он в X, комментируя публикацию Bloomberg, в которой со ссылкой на представителей Евросоюза сообщалось, что миграционная система сообщества успешно справилась с резким притоком мигрантов в Испанию на прошлой неделе.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до автономного испанского города Сеута вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По данным правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. В свою очередь Рабат сообщил об 11 жертвах.

Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, что привело к дипломатической напряженности между двумя странами и взаимным претензиями из-за недостаточной солидарности в вопросах миграционной политики.