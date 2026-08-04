Прошедшие с почестями похороны 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса в Латвии говорят о возрождении и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе. Церемония прощания состоялась на братском кладбище в Лестене, которое известно как место захоронения латышских легионеров СС. Об этом во вторник, 4 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Она отметила, что в латвийских новостных материалах Эзергайлиса с гордостью называли «известным общественным деятелем» и причисляли к легионерам. Представитель МИД подчеркнула, что для мирового сообщества подобные фигуры не являются героями, так как несут ответственность за геноцид советского народа, в том числе русских и латышей.

— Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут «героями». Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину. Он также сказал, что «там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа».