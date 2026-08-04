План президента Украины Владимира Зеленского с 40-дневными ударами по России провалился. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, «40 дней» коренным образом не изменили ситуации, и Зеленскому «не удалось перехватить инициативу на фронте или раскачать ситуацию внутри страны». При этом российские войска уверенно продвигаются вперед, подчеркнул Слуцкий.

«40-дневный план главаря бандеровского режима провалился. Зверские теракты привели к изменению Россией характера проведения СВО. Предупреждения о «красных линиях» давно в прошлом. Идет усиленная отработка ударов по связанным с ВСУ логистическим узлам и украинской энергоструктуре. Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. Вот «результат» Зеленского», — отметил он.

Слуцкий написал, что анонс новых операций против России — это «популизм и самоутверждение на крови». Депутат отметил, что боевые потери Киев «компенсировал» террором и военными преступлениями, среди которых был удар по колледжу в Старобельске и налет дронов на пляж под Геленджиком.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале 40-дневной операции против России, чтобы «побудить» Москву договориться с Киевом.

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина продолжит бить по России, несмотря на истечение сроков операции.