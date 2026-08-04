Киевский режим буквально стал "прокси глобальных западных элит", которые пытаются перекроить мировую экономику в свою пользу и руками Киева нанести России так называемое стратегическое поражение. Поэтому для Москвы очевидно, кто именно является бенефициаром ударов Украины по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Он обратил внимание на то, что киевский режим - это "прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу".

"Поэтому очевидно, кто является бенефициаром этих действий Киева", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Неслучайно министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев имел беседу с госсекретарем США Марко Рубио по этим вопросам 29 июля, если я правильно помню, - заметил Галузин. - И конечно же, киевский режим, в том числе и таким негодным, провокационным, преступным способом, пытается выполнить заказ своих западных кураторов на нанесение России так называемого стратегического поражения".