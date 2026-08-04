Так называемый 40-дневный план главы киевского режима по давлению на Россию привёл к обратному эффекту, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«План был до омерзения прост: теракты и атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Впрочем, иного от нациста и террориста Зеленского и его подручных было сложно ожидать. Они планировали расшатать, запугать российское общество, вызвать недовольство властями, но добились ровно обратного — даже далеким от СВО и политики людям в России стало понятно, что из себя представляет киевский режим», — отметил парламентарий.

По его словам, украинские удары по гражданским судам привели к более решительным действиям России на Чёрном море.

«Надо наращивать точечные удары по всей логистике бандеровцев и тогда никакой Запад не сможет нам помешать довести СВО до логического завершения», — добавил лидер «Справедливой России».

Именно осознание провала своего плана и ухудшающееся положение на фронте снова подтолкнули киевский режим к призывам о перемирии, подчеркнул депутат.