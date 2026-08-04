Лавров возглавит делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит делегацию на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-й сессии сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Александр Алимов и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

До этого Россия заявила о намерении подключиться к судебному разбирательству Литвы и Белоруссии о незаконном ввозе мигрантов в Международном суде ООН в качестве третьей стороны. Разбирательство было начато в начале прошлого года Литвой на основании протокола против незаконного ввоза мигрантов.