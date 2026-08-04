Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам откажут в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

Согласно действующим до вступления закона в силу нормам, иностранцам отказывают в приеме в гражданство при наличии судимости за умышленные преступления. РВП и ВНЖ при этом не выдается только имеющим судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Закон предусматривает, что гражданство, РВП и ВНЖ не будут выдавать при наличии неснятой или непогашенной судимости за любые преступления. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы.

Вместе с тем в документе указано, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в России.

Закон также предполагает новые требования при подаче заявления на получение РВП и ВНЖ. Так, мигранты должны будут предоставлять бумажный документ, который будет либо подтверждать отсутствие судимости, либо содержать информацию о преступлениях, за которые заявители были осуждены. Такой документ должен быть выдан компетентными органами страны, где проживает мигрант, не раньше чем за три месяца до подачи заявления. Если иностранец имеет множественное гражданство или несколько разрешений на проживание, он должен предоставить соответствующее число документов об отсутствии или наличии судимости.

Предусматривается, что такой документ не нужно предоставлять иностранцам младше 14 лет, беженцам, получившим в России политическое убежище, а также иностранным гражданам, которые служили или служат по контракту в Вооруженных силах РФ.

Вступление документа в силу

Документ вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. При этом все заявления, которые подавались до этого момента, будут рассматриваться по старым правилам, то есть иностранцам не придется дополнительно предоставлять документ об отсутствии или наличии судимости.

В законе также отмечается, что у граждан Украины, которые хотят получить РВП или ВНЖ, не будут требовать в течение двух лет с момента вступления нововведений в силу.