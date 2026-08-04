Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обсудил ситуацию вокруг Украины и поблагодарил бразильского коллегу за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что также лидеры обсудили дальнейшее развитие российско-бразильских отношений, в том числе расширение и диверсификацию взаимной торговли.

Кроме того, Путин и президент Бразилии подтвердили близость позиций по многим вопросам международной повестки и договорились продолжить координацию в ООН и на других многосторонних площадках.

В Кремле подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе бразильской стороны.