Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины становится реальностью. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

«Раздел [Украины] на две части, восточную и западную, — уже практически реальность. Восточная часть, еще не оформившаяся полностью, точно перейдет под управление Москвы», — говорится в материале.

Уточняется, что страны Запада претендуют на территории Украины.

«Польша уже выразила свои территориальные амбиции. Румыния, хоть и занята собственными проблемами, не будет долго сдерживаться. Не будет ждать и Венгрия», — отметили в статье.

Путин указал Киеву единственный путь избежать распада Украины

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский принял главу Службы безопасности Украины Александра Поклада и согласовал новые операции ведомства против России. Он также поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».