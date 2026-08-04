В России отреагировали на удары ВСУ по Подмосковью

Украина целенаправленно бьет по мирным жителям. Так об ударе Вооруженных сил республики по Чехову высказалась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня в Московской области удары. Собственно, каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины — они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям», — сказала она.

Омбудсмен также напомнила, что ВСУ бьют по детским площадкам и по автобусам, в которых дети из Белоруссии ехали отдыхать на море.

Раскрыта особенность мощной атаки ВСУ на Россию

4 августа стало известно, что Украина атаковала беспилотниками город Чехов. Жертвами удара стали пять человек, еще десять граждан получили травмы.