Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными людьми»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» назвал женщин «неполноценными людьми».

Во время своей речи парламентарий обратился к Библии и напомнил о происхождении женщины. По его словам, сначала существовал один человек — мужчина. У него взяли ребро и сделали женщину, отметил депутат.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — сказал Ильтяков.

Он добавил, что и мужчину нельзя назвать без женщины полноценным человеком. По словам парламентария, мужчина никогда не сможет жить без жены, поскольку «он инвалид».

В 2024 году Александр Ильтяков резко осудил аборты и призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Депутат призвал женщин рожать «пока рожалка работает» и делать то, что «велит тебе данное на земле». Женщин, которые прерывают беременность, парламентарий назвал «чучелами» и заявил, что не им решать, рожать или нет.

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