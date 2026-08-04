Россия не передавала сигналы странам Запада через Казахстан. Об этом сообщает замминистра иностранных дел Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, у России нет необходимости «беспокоить казахстанских друзей».

«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим», — высказался он об отсутствии необходимости передавать какую-либо информацию через третьи страны.

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы он заявил, что получает много сигналов из Европы и США, а также призвал к заморозке конфликта на Украине.