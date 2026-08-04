Мирошник сообщил о гибели за неделю 49 россиян от ударов ВСУ

Почти 50 жителей субъектов РФ, включая 4 детей, на неделе погибли от ударов ВСУ, свыше 340 человек, в их числе 16 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе 4 детей. <…> Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате атак Киева было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях", - сказал он.

Мирошник уточнил, что 95% от общего числа пострадавших - 372 человека - стали жертвами налетов украинских БПЛА.

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По словам собеседника агентства, Киев, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, целенаправленно атаковал медучреждения и санитарный транспорт.

"В Запорожской области атаке дрона подвергся автомобиль скорой помощи в селе Водяное, медики чудом не пострадали. В селе Сладководное в результате аналогичной атаки ранение получил водитель медицинского автомобиля. В ДНР в Горловке из-за атаки дрона на медицинский автомобиль пострадали четверо сотрудников медицинской бригады и пациент. В Херсонской области в результате атаки БПЛА повреждено здание Алешкинской центральной районной больницы - выбиты окна и повреждены внутренние помещения медучреждения", - уточнил он.

Мирошник добавил, что украинские войска при помощи БПЛА дистанционно минировали территории субъектов РФ. В Херсонской области из-за подрыва гражданского автомобиля на мине пострадали 13-летний ребенок и две женщины, в Горловке ДНР пострадал 72-летний мужчина. Всего за неделею противник выпустил по территории субъектов РФ почти 7 тыс. различных боеприпасов.