Президент Украины Владимир Зеленский своим планом хотел воздействовать на мирных людей, но его старания не возымели никакого действия, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. В комментарии «Ленте.ру» она подвела итог ранее утвержденной Украиной 40-дневной операции против России.

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26 июня Зеленский согласовал и утвердил план против Москвы. СБУ должна была провести его за 40 дней. По словам украинского лидера, эта операция была якобы «нацелена на прекращение» конфликта.

Просроченный план Зеленского: сорок дней без победы

«Россия точно не пойдет на уступки Украины, и Зеленский это видит. Все в любом случае понимают, что мы должны достигнуть наших целей. Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придется отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — объяснила Журова.

Ранее сенатор Григорий Карасин назвал завершенный 40-дневний план Зеленского человеконенавистническим. По его словам, операция, если и была, вела только к обострению конфликта и новому кровопролитию.