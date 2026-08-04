Захарова раскрыла правду о встрече министров России и Японии

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги оказался в неловком положении после короткого общения с российским коллегой Сергеем Лавровым. К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Baijiahao.

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Инцидент произошел на Филиппинах во время встречи министров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Одним из главных участников мероприятия стал Сергей Лавров, с которым в кулуарах стремились пообщаться многие иностранные дипломаты.

После заседания японские СМИ сообщили о контакте руководителей внешнеполитических ведомств России и Японии. Утверждалось, что министры обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Публикации создавали впечатление, будто Токио добился дипломатического прорыва и провел первый серьезный обмен мнениями с Москвой с начала украинского конфликта.

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Новость привлекла повышенное внимание из-за резкого ухудшения отношений между двумя странами. Однако версия японской прессы вскоре оказалась под сомнением. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в действительности проходило общение министров.

По ее словам, Мотэги подошел к Лаврову и поздоровался. Российский министр, сидевший вполоборота, ответил японскому коллеге. На этом их контакт завершился.

Как отметили авторы Baijiahao, разговор оказался настолько коротким, что Лавров даже не успел подняться со своего места. Он лишь повернулся к подошедшему дипломату и ответил на приветствие. Японские СМИ при этом представили эпизод как полноценные переговоры.

Китайские журналисты подчеркнули, что случайные встречи и короткие приветствия постоянно происходят в кулуарах международных мероприятий. Ничего необычного в контакте Лаврова и Мотэги не было. Однако стремление Токио выдать мимолетный обмен репликами за серьезный дипломатический успех обернулось для японской стороны публичным конфузом.