Дальнейшие попытки Украины вступить в Евросоюз повлекут за собой не только экономические и политические риски для ЕС, но и риски криминализации европейских стран. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

"Перспективы вступления Украины в Евросоюз в настоящее время настолько призрачно малы, что их уже не разглядеть даже в большой астрономический телескоп. Евроинтеграция Украины повлечет не только большие экономические и политические риски [для стран Европы], но и приток криминала, оружия, учитывая бесконтрольный его оборот на берегах Днепра", - сказал собеседник агентства.

Залужный откровенно высказался о вступлении Украины в НАТО

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз "в светлом будущем", опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы". По информации бюро, чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот", Брюссель в июне предложил начать предвступительные переговоры с Украиной, а также планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, однако без права голоса.