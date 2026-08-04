Мирошник рассказал, что заставит ЕС прекратить поддержку Киева
Европа не остановится в поддержке Киева, пока в ней либо не произойдут существенные внутриполитические изменения, либо европейцы не почувствуют реальную угрозу втягивания их стран в конфликт. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Должны произойти существенные изменения во внутриевропейской политике. Сказать, что в Европе нет политических сил, которые были бы ориентированы на национальные интересы - это не так. Сегодня просто интересы ряда государств подменены корпоративными интересами, интересами структуры под названием Евросоюз, интересами отдельных корпораций, которые заинтересованы во вкачивании фантастических денег как раз в системы ВПК, в ведении военных действий, в попытке захвата дешевых энергоносителей, в попытке создания криминального синдиката, который настроен на ослабление России и на то, чтобы просто отобрать те богатства, которыми сегодня располагает Россия и которые принадлежат России по праву", - сказал дипломат.
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По его словам, европейским лидерам очень не нравится, что Россия этими ресурсами обладает, и именно поэтому они затевают такой "криминальный сговор".
"А если эти люди потерпят фиаско, то изменения могут происходить в отдельных странах. Определенные тенденции к изменениям есть, они неслучайны. Но пока они развиваются, конечно, не в том темпе и не в том направлении, которые вели бы самым коротким путем к прекращению войны. Ну и собственная угроза. Собственная угроза, когда они могут просто доиграться и переступить те линии, которые подтолкнут их непосредственно уже к втягиванию собственных стран, собственных экономик в прямое противостояние", - заключил Мирошник.