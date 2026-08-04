Европа не остановится в поддержке Киева, пока в ней либо не произойдут существенные внутриполитические изменения, либо европейцы не почувствуют реальную угрозу втягивания их стран в конфликт. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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"Должны произойти существенные изменения во внутриевропейской политике. Сказать, что в Европе нет политических сил, которые были бы ориентированы на национальные интересы - это не так. Сегодня просто интересы ряда государств подменены корпоративными интересами, интересами структуры под названием Евросоюз, интересами отдельных корпораций, которые заинтересованы во вкачивании фантастических денег как раз в системы ВПК, в ведении военных действий, в попытке захвата дешевых энергоносителей, в попытке создания криминального синдиката, который настроен на ослабление России и на то, чтобы просто отобрать те богатства, которыми сегодня располагает Россия и которые принадлежат России по праву", - сказал дипломат.

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По его словам, европейским лидерам очень не нравится, что Россия этими ресурсами обладает, и именно поэтому они затевают такой "криминальный сговор".