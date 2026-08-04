В МИД заявили, что Россия не передавала через Казахстан сигналов по Украине

Москва не направляла через Казахстан никаких посылов западным странам по украинскому урегулированию. Об этом в рамках III Российско-казахстанского медиафорума сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, чьи слова приводит ТАСС.

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По его словам, Россия поддерживает связь напрямую с теми, кто может влиять на украинские власти, и не считает нужным привлекать к этому казахстанских партнеров.

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Галузин подчеркнул, что у Москвы нет необходимости просить Казахстан передавать что-либо коллективному Западу, поскольку коммуникация ведется непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на «киевский режим». Дипломат признал, что эти силы не всегда должным образом слышат Россию, однако работа в этом направлении продолжается.

25 июля на встрече с Владимиром Путиным президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул о большом количестве сигналов из Европы и США, касающихся ситуации вокруг Украины. Российский лидер тогда подробно рассказал ему о текущей обстановке на украинском направлении.

Ранее в МИД России назвали условие для переговоров с Украиной.