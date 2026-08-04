США ввели санкции против подразделений Минобороны России

Вашингтонская администрация ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России, под предлогом якобы имевшего место нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США, размещенном 3 августа в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

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Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 24 июля. В санкционный список внесены Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, Сухопутные войска РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения. Ограничения также введены в отношении компании "Гидеон Альфа" и ООО "Интернэшнл инвест компани". Подчеркивается, что рестрикции распространяются на их дочерние структуры и "на их правопреемников". Кроме того, в перечне указаны Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цибарев.

"24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <...> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана", КНДР и Сирии, отмечается в уведомлении. Как в нем уточняется, речь идет о передаче перечисленным странам или закупке у них "товаров, услуг или технологий, подпадающих под многосторонние режимы экспортного контроля", а также используемых каким-либо иным образом для "создания ОМУ, крылатых или баллистических ракетных систем". Решение утвердил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

Санкции предусматривают запрет для всех федеральных ведомств США на закупку у перечисленных юридических и физических лиц каких-либо товаров, технологий или услуг. Американским ведомствам также запрещается оказывать им какую-либо поддержку, подавать продукцию военного назначения, выдавать лицензии. Упомянутые меры должны действовать в течение двух лет. Исключения из них могут быть сделаны по решению госсекретаря США.

В чем конкретно заключаются предъявляемые юридическим и физическим лицам претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией.