Посольство направило Польше протест из-за сноса памятника советским воинам

Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице.

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«В связи со сносом памятника в городе Пыжице посольство незамедлительно направило польским властям протест», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что «незаконные сносы памятников являются неприкрытой попыткой фальсифицировать историю».

31 июля в Пыжице снесли памятник в честь погибших в 1941-1945 годах героев-советских воинов.