В России сравнили подходы Путина и Зеленского к переговорному процессу

Европейские советники мешают Владимиру Зеленскому принять конкретное решение по переговорному процессу, заявила в беседе с журналистами «Ленты.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио рассказал корреспондентам американских изданий, что Белый дом намеревается в ближайшее время предпринять попытку возобновить переговоры России и Украины по урегулированию кризиса.

По мнению Журовой, президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию на Украине, анализирует детали в контексте промежуточных выборов, оценивает риски.

«Я думаю, Трамп отслеживает эти моменты. Все же ориентируются на своих избирателей и говорят это, понимая, как это выгодно будет для них. С [президентом России Владимиром] Путиным они встретились и все понятно. То есть, у Владимира Владимировича контакт с Трампом в этом смысле как с медиатором есть», — предположила депутат.

На Украине ситуация кардинально противоположная — представители европейских стран постоянно дают советы Зеленскому, «каждый ему что-то там в уши дует», отметила Журова. Она добавила, что у украинского лидера слишком много советчиков.

По ее словам, глава России «выжидает, смотрит и наблюдает», а у Зеленского «сто пятниц на неделе» — постоянно кто-то подбрасывает ему идеи. Следовательно, уточнила она, украинскому лидеру следует определиться, выработать свою политику.

Журова констатировала, что переговоры можно возобновить где угодно — в Минске, Стамбуле или Анкоридже, на любой нейтральной территории.