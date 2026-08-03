Путин раскрыл, что означает для него победа

В рамках рабочего визита в Красноярск Владимир Путин посетил церемонию закрытия финала всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Мероприятие проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета и собрало сотни участников со всей страны. Президент встретился с финалистами, чтобы пообщаться с ними в неформальной обстановке и обсудить вопросы развития, образования и личных достижений.

Во время беседы один из школьников задал главе государства вопрос о том, что для него лично означает слово «победа». Путин ответил без долгих раздумий, отметив, что главная победа — это не столько внешний успех, сколько внутреннее преодоление: «Победа — это когда преодолеваешь самого себя».

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом для подростков, предлагающим 12 направлений развития - от науки и технологий до искусства и волонтёрства. Финал седьмого сезона проходит в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В нём принимают участие 800 школьников из России и других стран, которые проходят деловые игры, мастер-классы и тренинги, в том числе посвящённые Году единства народов России.

Итогом конкурса станет определение 300 победителей среди учеников 5–7-х классов. Главный приз для них - увлекательное путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию, которое позволит им увидеть страну и пообщаться со сверстниками из разных регионов. Участники из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах — это важный элемент поддержки международного молодёжного сотрудничества.