Глава Украины Владимир Зеленский не может одержать победу на поле боя, а потому пытается показать себя перед президентскими выборами героем, обстреливая пляжи, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Краснодарский край. В селе Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, в результате падения обломков БПЛА жертвами стали семь человек.

Депутат указал, что Украина ведет себя как террористическое государство, которое даже не хочет, чтобы с ним договорились. Кроме того, удары по мирным территориям с гражданскими могут быть элементом внутренней политики в преддверии президентских выборов, добавил Колесник.

«Перед выборами он должен показать себя героем. На войне при ведении боевых действий Зеленский этого сделать не может, поэтому показывает себя героем при уничтожении детей и женщин, находящихся на пляже. Также, возможно, ему надо доложить о своем геройстве западным странам, у которых тоже давным-давно нет ничего святого», — сказал парламентарий.

Колесник подчеркнул, что Зеленскому не удастся расшатать таким образом ситуацию внутри России. По его словам, подобные злодеяния президенту не простят и «его просто разорвут», в каком бы укрытии он ни находился.

Ранее вероятные маршруты и точки запуска украинских беспилотников по Краснодарскому краю раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По его словам, атака на Геленджик потребовала более сложного маршрута с обходом Крымского полуострова.