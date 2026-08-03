Путин встретился с главой Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

Встреча проходит в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Ранее президент принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийской конкурса "Большая перемена" и пообщался со школьниками, вышедшими в финал конкурса.

Котюков возглавляет Красноярский край с 2023 года. Губернатор регулярно участвует в президентских мероприятиях, однако это первая двусторонняя встреча главы государства с Котюковым, которая проходит очно.