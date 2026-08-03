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Путин рассказал, что для него значит победа

Российская Газета

Президент РФ Владимир Путин рассказал финалистам конкурса "Большая перемена", что для него значит победа. Об этом его спросил один из участников конкурса в ходе общения с президентом.

В частности, Слава из Бурятии рассказал, что он, как и президент, занимался дзюдо, а теперь занимается самбо.

"Я много раз участвовал в самбо, выиграл и проигрывал. А что для вас значит победа, может не в спорте, а в других видах, и как вы себя настраиваете?" - спросил мальчик.

Путин заметил, что и самбо он тоже занимался, а потом ответил: "Победа - это когда ты преодолеваешь самого себя".

В понедельник Владимир Путин прилетел в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала конкурса "Большая перемена".