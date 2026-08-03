Путин рассказал, что для него значит победа

Президент РФ Владимир Путин рассказал финалистам конкурса "Большая перемена", что для него значит победа. Об этом его спросил один из участников конкурса в ходе общения с президентом.

В частности, Слава из Бурятии рассказал, что он, как и президент, занимался дзюдо, а теперь занимается самбо.

"Я много раз участвовал в самбо, выиграл и проигрывал. А что для вас значит победа, может не в спорте, а в других видах, и как вы себя настраиваете?" - спросил мальчик.

Путин заметил, что и самбо он тоже занимался, а потом ответил: "Победа - это когда ты преодолеваешь самого себя".

В понедельник Владимир Путин прилетел в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала конкурса "Большая перемена".