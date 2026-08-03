Намерения киевских властей возбудить уголовное дело в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко были озвучены, чтобы отвлечь внимание от проблем в военной и дипломатической сферах Украины. Такое мнение ТАСС высказал сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее агентство Укринформ сообщило, что офис Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против белорусского лидера.

"Попытка инициировать уголовное преследование Александра Лукашенко является очередной информационно-политической акцией киевского режима на фоне сокращения его реальных военных и дипломатических возможностей. Как и всегда в таких ситуациях, на первый план выходят символические жесты, рассчитанные прежде всего на заголовки в прессе и демонстрацию активности перед внешними партнерами. Показательно, что инициатива исходит не от новых обстоятельств, а от обращения, которое несколько месяцев лежало без движения. Это красноречиво говорит о том, что решение продиктовано текущей политической конъюнктурой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также заявления офиса Зеленского "подтверждают курс на дальнейшее сожжение мостов и разрушение любых возможностей для нормального диалога в регионе". По словам сенатора, Киев не ищет пути снижения напряженности, но сознательно расширяет круг государств, с которыми будет говорить "языком ультиматумов и вражды".