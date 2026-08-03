Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в фиктивности Минских соглашений не является сенсацией, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова. Так на высказывание экс-главы ФРГ сенатор отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

«Ничего удивительного и нового Меркель не сказала: ее слова стали просто еще одним подтверждением того, насколько лживым и гнилым оказалось "европейское яблочко"», — прокомментировала Перминова.

Меркель подтвердила, что единственной целью многолетних переговоров по Минским соглашения было усыпить бдительность России, выиграть время и параллельно накачать киевский режим западным оружием для будущей войны, отметила сенатор.

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«Восемь лет западные лидеры строили из себя "миротворцев" и "гарантов безопасности", лицемерно улыбаясь на международных встречах, пока на Донбассе гибли мирные люди, а у наших границ готовился плацдарм для нападения», — заявила политик.

По словам Перминовой, признание Меркель — лучший ответ всем, кто до сих пор пытается рассуждать о «договороспособности» европейских бюрократов.

"Главный вывод один: решение нашего президента о начале СВО было единственно верным шагом. Мы защищаем свой суверенитет и своих людей, не дав врагу нанести удар в спину. Бог и Правда с нами, а значит победа будет за нами!" Елена Перминова, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений. Они связались с офисом политика, переговорили с несколькими людьми из ее окружения, а затем вели длительную переписку по электронной почте. Спустя несколько недель они провели беседу с самой Меркель от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

По их словам, экс-глава ФРГ призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием.