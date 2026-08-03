Владимир Зеленский и его пособники - банда детоубийц, с ними нужно поступать соответствующе.

Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").

"Это не террористы, не враги, не противники. Это банда детоубийц. И поступать с ними надо, как с детоубийцами", - сказал Милонов.

По его мнению, каждое упоминание украинских властей в новостях нужно дополнять припиской, что они являются детоубийцами.

"Каждое упоминание Зеленского, Сырского, Драпатого или кого угодно - добавлять слово "детоубийца", - подчеркнул депутат.

Ранее ВСУ ударили по территории рядом с детской площадкой в Белгородской области. Погиб ребенок, еще двое получили ранения.