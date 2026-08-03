Мирошник: Трамп ведет игру с ЕС в интересах США

Президент США Дональд Трамп в своем противостоянии с Европой ведет игру в интересах своей страны, а европейские лидеры - в своих личных интересах. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Когда они говорят, что нужно больше выделять денег, Дональд Трамп считает, что выделяемые деньги должны идти на развитие американского ВПК, Урсула фон дер Ляйен уже подсчитывает миллиарды, которые могут быть направлены на развитие немецкого ВПК, или французского, или чешского, которые находятся в Европейском союзе, и ей тоже какая-то часть перепадет", - сказал дипломат.

При этом, по его словам, и те, и другие пытаются "нахлобучить европейских налогоплательщиков и распределить их средства для лоббирования интересов тех или иных структур".