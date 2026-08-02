Патрушев провёл переговоры с представителем Алжира Дриди

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев провёл в Алжире переговоры с генеральным секретарём министерства внутренних дел, самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

Стороны обсудили перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистики, обеспечение безопасности судоходства в Средиземном море.

Патрушев и Дриди затронули планы предстоящих контактов министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности.

Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом.