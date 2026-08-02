Дмитриев задался вопросом, отражает ли пустынный пейзаж внутренний мир Мерца
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, отражает ли искусство внутренний мир немецкого канцлера Фридриха Мерца.
«Оно отражает его внутренний мир или только его устремления?» — написал он в X.
В посте также было опубликовано фото Мерца. На снимке политик сидит за рабочим столом, а за его спиной на стене можно увидеть картину «Руническое плетение осени» немецкого художника Ансельма Кифера — пейзаж пепельного цвета пустынного, занесённого снегом поля.