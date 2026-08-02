Поддубный: фронтовики-десантники усилят Госдуму

Фронтовики-десантники, участвующие в выборах депутатов Госдумы от "Единой России", усилят нижнюю палату парламента своей принципиальностью, профессионализмом и чувством справедливости. Такое мнение выразил член генсовета партии Герой России Евгений Поддубный в "Максе".

"Сейчас фронтовики-десантники участвуют в предвыборной кампании и являются кандидатами в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия". Они усилили правящую партию и усилят Государственную Думу, а значит всю страну. Усилят своей принципиальностью, честностью, высоким профессионализмом и обостренным чувством справедливости", - написал Поддубный.

Он отметил значительный вклад подразделений ВДВ в проведение специальной военной операции, упомянув Гостомельский и Херсонский десанты. По словам Поддубного, ему удалось поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ на различных направлениях.

"Почти все наши крупные успехи в этой войне связаны с десантниками. Многие наши умелые командующие - это выходцы из ВДВ", - подчеркнул он.

Поддубный добавил, что на собственном опыте убедился в способности подразделений ВДВ выполнять самые сложные задачи как на фронте, так и в мирной жизни.