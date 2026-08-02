Экс-посол Германии в РФ оценил физическую форму Путина

Бывший посол Германии в РФ Александр Ламбсдорфф заявил, что президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме. Свою оценку он дал в подкасте обозревателя газеты Bild Пауля Ронцхаймера.

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— Он (Путин — прим. «ВМ») производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный, — отметил Ламбсдорфф.

Ранее российский лидер продемонстрировал содержимое своего холодильника и стола. В рамках интервью, показанного в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», из холодильника он достал кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе присутствовали фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.

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Также глава государства признался, что просыпается по утрам без будильника. Он добавил, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах виден и портрет императора Александра III, к которому Путин неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».