Владимир Зеленский отменил отсрочки от службы в армии для 8 категорий украинцев, рассказал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он добавил, что украинский лидер пошел на эту меру под давлением европейских спонсоров.

По его данным, отсрочки лишились, в частности, студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения; многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам; лица со статусом «ограниченно годен» — в связи с отменой этой категории; лица, работающие на предприятиях и в организациях Министерства обороны Украины.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте — это живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для [боевых действий] Запад», — разъяснил Мирошник.

Дипломат пояснил, что поддержка Запада — кредит на 90 млрд € и обязательства военной помощи от стран НАТО — имеют свою цену. И эта цена — увеличение поставок живой силы на фронт.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК, называемые на Украине людоловами, с каждым годом совершенствуют механизмы мобилизации, снижают планку годности. Кроме того, они перестали обращать внимание на заслуги, бронь, болезни, место работы.

По словам военных экспертов, людоловы хватают украинцев в барах, спортзалах, у проходных военных и промышленных объектов, у дверей школ, на кладбищах — во время траурных церемоний по погибшим бойцам ВСУ.

Горожане, в свою очередь, отслеживают машины ТЦК, предупреждают о постах, патрулях и рейдах, информируют население о мерах безопасности, в том числе, о том, что не следует выкладывать видео нападений на сотрудников организации, так как участники акции могут пострадать в дальнейшем от рук силовиков.