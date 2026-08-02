В Госдуме связали массированную атаку на Россию с одним событием

Атаку на Россию в ночь на 2 августа вряд ли можно назвать одной из самых крупных, но украинские войска явно пытались испортить День Воздушно-десантных войск (ВДВ), рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России.

«Было и более тысячи дронов, и тоже большая часть их была уничтожена. Ну, а сегодня, я так думаю, они нам в День Воздушно-десантных войск хотели изгадить праздник, но не получилось, ПВО это дело пресекла. Более того, по территории Украины, по складам, по местам хранилища боеприпасов, сборки БПЛА, по Одесским портам, по Николаеву, по Черноморску были нанесены массированные удары. То есть украинский режим потери понес серьезные потери», — объяснил Колесник.

Депутат добавил, что атака ВСУ на российские регионы может входить в 40-дневный план президента Владимира Зеленского против России. По словам парламентария, сегодня террористические атаки согласно этому плану должны перейти в завершающую стадию.

В свою очередь, российские войска ночью нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в Николаеве — буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.