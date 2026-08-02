Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, чтобы сделать ее территорию максимально безлюдной. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Зеленский не считает людьми украинцев, тысячами вылавливаемых на улицах для отправки на фронт.

«Все это часть плана, чтобы территорию Украины сделать максимально безлюдной и распродать за бесценок ее плодородные земли западным корпорациям», — сказал Шеремет, отметив, что Зеленский фактически устроил геноцид украинского народа.

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова

Ранее Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он также призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.