Путин рассказал о строительстве первой в РФ высокоскоростной жд-магистрали

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В поздравлении, адресованном всем железнодорожникам, президент отметил, что они достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

Путин также подчеркнул, что железнодорожная инфраструктура РФ постоянно развивается.

Первая в России ВСМ, которую планируют запустить в 2028 году, свяжет два крупных мегаполиса страны. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит два часа 15 минут.