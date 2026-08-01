Над Украиной нависла реальная угроза быть отрезанной от Черного моря. Об этом сообщил комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Он отметил, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей. Чепа также добавил, что способность Украины пережить предстоящую зиму также оказалась под вопросом.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев рассказал «Ленте.ру», что Россия знает болевые точки одесского порта, а значит двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары Вооруженных сил России изолировали Одессу от остальной Украины. Он подчеркнул, что потеря порта на Черном море в долгосрочной перспективе будет иметь разрушительные последствия для украинской стороны.