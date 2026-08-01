Литва вызовет российского дипломата на фоне ударов по Киеву

МИД Литвы вызовет российского диппредставителя в Вильнюсе из-за событий вокруг Украины, рассказал в соцсети Х глава внешнеполитического ведомства республики Кястутис Будрис.

В субботу, 1 августа, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области.

Пресс-секретарь МИД Литвы Кристина Беликова пояснила, что во время ночной атаки пострадало дипломатическое представительство республики в Киеве. По ее словам, у здания повреждена крыша и выбито несколько окон.

Будрис уточнил, что сотрудники дипмиссии не пострадали при атаке. Он добавил, что ведомство, в связи с инцидентом, вызовет представителя России в Вильнюсе.

Дипломат призвал также усилить давление на России, ужесточить санкции и нарастить поддержку Украины.

В последующих публикациях министр поблагодарил за слова поддержки латвийских, румынских и украинских коллег.