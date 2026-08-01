В Крыму прокомментировали высказывания Зеленского о судьбе полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Владимира Зеленского «мышление негодяя», которому не нужен мир. Так спикер оценил слова Зеленского о Крыме как «украинской территории», сообщает РИА Новости.

Константинов прокомментировал интервью Зеленского американскому телеканалу, в котором тот назвал Крым «украинским» и сказал, что у него «нет конкретных планов» по захвату полуострова.

«Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым - это исконно русская земля», — сказал Константинов.

По его словам, если бы Зеленский учил историю, то «стеснялся бы этот вопрос поднимать». Но он все воспринимает через призму войны, и «мир ему не нужен».