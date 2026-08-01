Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского об отсутствии у Киева планов относительно Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Киева «пока, к сожалению» нет конкретных планов насчет Крыма. При этом он назвал полуостров украинской территорией.

Шеремет отметил, что представители киевского режима десятилетиями «рьяно брызжут слюной и в бессильной злобе стирают зубы». Они хотят сломить и уничтожить крымчан, но это у них не получится.

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«Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим,<…> нам абсолютно не интересны», — сказал Шеремет.

Он добавил, что заявление Зеленского доказывает, что крымчане сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году, воссоединившись с Россией.

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