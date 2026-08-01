В МИД высказались об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Запорожской области

Украинские военные преднамеренно атаковали пассажирский транспорт, перевозивший мирных граждан, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Атаки по гражданским автобусам – это еще одно направление террористической войны, которую ведет Киев. Это преднамеренное, продуманное и крайне циничное тяжкое военное преступление, которое совершается киевскими террористами», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

Дипломат добавил, что пассажиры ни при каких условиях не могут являться военной целью. Он уточнил, что за июнь и июль текущего года украинские беспилотники более 35 раз наносили удары по гражданским автобусам. Подобными действиями киевский режим пытается блокировать передвижение мирного населения.

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Трагедия произошла на автодороге Веселое – Днепрорудное около села Малая Белозерка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта, сообщили в ведомстве. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают тип дрона, использованного для удара по работникам предприятия.

Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели одного человека при атаке беспилотника на автобус с работниками железорудного комбината.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за удара украинских военных по гражданскому транспорту в Донецкой народной республике.

В середине прошлого месяца украинские войска повредили три пассажирских автобуса в ходе ночного обстрела Запорожской области.